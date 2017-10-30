Канте восстановился после травмы

Полузащитник лондонского "Челси" Нголо Канте залечил повреждение задней поверхности бедра.

Как сообщает официальный сайт "синих", 26-летний француз в преддверии матча с "Ромой" тренировался в общей группе.

Главный тренер "Челси" Антонио Конте допускает участие Канте в завтрашнем поединке против "волков".

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