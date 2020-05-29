Канте возобновил тренировки на базе "Челси"

Хавбек "Челси" Нголо Канте снова тренируется на базе клуба.

По сведениям ВВС, француз возобновил индивидуальные занятия на клубной базе в Кобхэме.

Напомним, что ранее Канте отказался тренироваться с командой из-за опасений за свое здоровье.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он забил три гола в 22 матчах.

Читайте также: "Челси" разрешил Канте не тренироваться с командой. Он может пропустить остаток сезона. | http://soccernews.ru