Канте возобновил тренировки на базе "Челси"

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Канте возобновил тренировки на базе "Челси"

Хавбек "Челси" Нголо Канте снова тренируется на базе клуба.

По сведениям ВВС, француз возобновил индивидуальные занятия на клубной базе в Кобхэме.

Напомним, что ранее Канте отказался тренироваться с командой из-за опасений за свое здоровье.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он забил три гола в 22 матчах.

Читайте также: "Челси" разрешил Канте не тренироваться с командой. Он может пропустить остаток сезона. | http://soccernews.ru
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