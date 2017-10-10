Канте выбыл из строя на три недели

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Канте выбыл из строя на три недели

Стало известно, сколько пропустит хавбек "Челси" Нголо Канте, получивший травму задней поверхности бедра в расположении сборной Франции.

Как сообщает Goal.com, сроки восстановления 26-летнего футболиста составят три недели. 

Таким образом, Канте не поможет "Челси" в матчах АПЛ против "Кристал Пэлас", "Уотфорда" и "Борнмута", а также в поединке Лиги Чемпионов с "Ромой".

Не пропустите: Канте пропустит матч с "Кристал Пэлас". | http://soccernews.ru

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