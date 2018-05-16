Канте: "Я думаю, что у нас есть шансы выиграть у "Манчестер Юнайтед" и взять трофей"

Хавбек "Челси" Нголо Канте поделился ожиданиями от финала Кубка Англии.

"Каждый финал отличается от другого. Мы дважды в этом сезоне играли с "Манчестер Юнайтед", одержали одну победу и один раз проиграли. Я думаю, что у нас есть шансы выиграть этот матч и взять трофей. Для меня это пятый или шестой матч на "Уэмбли", там всегда хорошо. Фанаты обеих команд поровну занимают места на стадионе, это делает матч особенным" - приводит слова Канте Sportsmole.

Напомним, что финал Кубка Англии состоится 19 мая.

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