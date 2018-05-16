Канте: "Я думаю, что у нас есть шансы выиграть у "Манчестер Юнайтед" и взять трофей"
Хавбек "Челси" Нголо Канте поделился ожиданиями от финала Кубка Англии.
"Каждый финал отличается от другого. Мы дважды в этом сезоне играли с "Манчестер Юнайтед", одержали одну победу и один раз проиграли. Я думаю, что у нас есть шансы выиграть этот матч и взять трофей. Для меня это пятый или шестой матч на "Уэмбли", там всегда хорошо. Фанаты обеих команд поровну занимают места на стадионе, это делает матч особенным" - приводит слова Канте Sportsmole.
Напомним, что финал Кубка Англии состоится 19 мая.
Читайте также: Конте: "У "Челси" нет шансов в финале Кубка Англии". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|97
|2
|Манчестер Юнайтед
|37
|78
|3
|Тоттенхэм
|37
|74
|4
|Ливерпуль
|37
|72
|5
|Челси
|37
|70
|6
|Арсенал Лондон
|37
|60
|7
|Бернли
|37
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|37
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|39
|16
|Хаддерсфилд Таун
|37
|37
|17
|Саутгемптон
|37
|36
|18
|Суонси Сити
|37
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30