Канте: "Я думаю, что у нас есть шансы выиграть у "Манчестер Юнайтед" и взять трофей"

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Канте: "Я думаю, что у нас есть шансы выиграть у "Манчестер Юнайтед" и взять трофей"

Хавбек "Челси" Нголо Канте поделился ожиданиями от финала Кубка Англии.

"Каждый финал отличается от другого. Мы дважды в этом сезоне играли с "Манчестер Юнайтед", одержали одну победу и один раз проиграли. Я думаю, что у нас есть шансы выиграть этот матч и взять трофей. Для меня это пятый или шестой матч на "Уэмбли", там всегда хорошо. Фанаты обеих команд поровну занимают места на стадионе, это делает матч особенным" - приводит слова Канте Sportsmole.

Напомним, что финал Кубка Англии состоится 19 мая.

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2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
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12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
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