Канте: "Я сдержал эмоции, поскольку уважаю свою бывшую команду"

Полузащитник "Челси" Нголо Канте рассказал об эмоциях после матча 4-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (2:1).

Напомним, что хавбек отметился забитым мячом в ворота своего бывшего клуба.

"Мне всегда очень нравилось играть в моей уже бывшей команде. Я провел здесь потрясающий год.

Всегда стараюсь победить, и сегодня это было важно. Я счастлив забить гол. Всегда приятно поражать ворота, но я сдержал эмоции, поскольку уважаю свою бывшую команду.

Это был сложный матч. У соперников было много шансов, но мы сражались и победили - это главное", - сказал он.

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