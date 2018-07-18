Канте ждет решения "Челси" по своему трансферу



Французский полузащитник "Челси" Н’Голо Канте не будет настаивать на трансфере, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, футболист готов принять любое решение руководства клуба. Если "Челси" откажется его продавать, то он согласится с этим.

Ранее сообщалось, что 27-летним Канте интересуются "Барселона", "Реал" и ПСЖ.

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