Канте зовут в ПСЖ

Теги н'голо кантепсжчелси

Канте зовут в ПСЖПолузащитник "Челси" и сборной Франции Н'Голо Канте может сменить клуб этим летом.

По данным британской прессы. хавбек может перейти в ПСЖ.

Спортивный директор парижского клуба встречался с агентом 27-летнего хавбека на прошлой неделе.

В минувшем сезоне Канте сыграл в 55 матчах во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Читайте:  "Челси" определился с будущим Канте  | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вечные коты в мешке: чем способна удивить Коста-Рика на грядущем Чемпионате Мира?

Вечные коты в мешке: чем способна удивить Коста-Рика на грядущем Чемпионате Мира?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов