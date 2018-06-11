Канте зовут в ПСЖ

Полузащитник "Челси" и сборной Франции Н'Голо Канте может сменить клуб этим летом.

По данным британской прессы. хавбек может перейти в ПСЖ.

Спортивный директор парижского клуба встречался с агентом 27-летнего хавбека на прошлой неделе.

В минувшем сезоне Канте сыграл в 55 матчах во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

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