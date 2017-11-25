Кантона: "Лучше бы Гвардиола был главным тренером "МЮ"

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона признался, что хотел бы видеть у руля "красных дьяволов" Хосепа Гвардиолу.

"Я не понимаю, зачем "МЮ" нанял тренера, который играет в оборонительный футбол. Мне нравится Моуринью, у него есть харизма, он очень умён, переводит всё давление с команды на себя. Но мне больше по вкусу футбол "Барселоны". Мне ближе тот футбол, который ставит своим командам Гвардиола. Лучше бы он был главным тренером "МЮ" - приводит слова легендарного француза The Telegraph.

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