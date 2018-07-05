Кантона назвал причину успеха сборной России в матче с Испанией

Бывший футболист сборной Франции Эрик Кантона пошутил на тему победы сборной России матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти).

"Нам удалось перехватить телефонный звонок из Кремля после того, как Пике сыграл рукой в матче с Россией. Звонил некий Владимир П. и сказал: "Все в порядке, отпускайте Шакиру", - приводит слова Кантона Eurosport.co.uk.

Напомним, что Пике привез пенальти в свои ворота при счете 1:0 в пользу испанцев.

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