Кантона: "Неймар меня не интересует, зачем он вообще переехал во Францию?"

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Кантона: "Неймар меня не интересует, зачем он вообще переехал во Францию?"Известный в прошлом футболист Эрик Кантона раскритиковал вингера французского ПСЖ Неймара за принятое им решение покинуть каталонскую "Барселону".

"Неймар меня не интересует. Ему исполнилось 25 лет, и он играл за сборную Бразилии и "Барселону"... Я немного удивлен, что он забыл в чемпионате Франции? Хочет играть против "Генгама" и "Амьена"?.. Лига Чемпионов? Это максимум 10 матчей в сезоне. Я не понимаю, зачем он перебрался во Францию? Кто понимает? Это отсутствие страсти к футболу", - цитирует бывшего футболиста FootMercato.

Напомним, агент опроверг информацию о том, что сумма отступных за Неймара равняется 222-м миллионам евро. | soccernews.ru

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