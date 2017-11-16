Кантона: "Неймар меня не интересует, зачем он вообще переехал во Францию?"

Известный в прошлом футболист Эрик Кантона раскритиковал вингера французского ПСЖ Неймара за принятое им решение покинуть каталонскую "Барселону".

" Неймар меня не интересует. Ему исполнилось 25 лет, и он играл за сборную Бразилии и "Барселону"... Я немного удивлен, что он забыл в чемпионате Франции? Хочет играть против "Генгама" и "Амьена"?.. Лига Чемпионов? Это максимум 10 матчей в сезоне. Я не понимаю, зачем он перебрался во Францию? Кто понимает? Это отсутствие страсти к футболу ", - цитирует бывшего футболиста FootMercato.

Напомним, агент опроверг информацию о том, что сумма отступных за Неймара равняется 222-м миллионам евро. | soccernews.ru