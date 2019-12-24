Кантона поиздевался над "МЮ", сравнив игру команды с сексом в старости



Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона заявил, что ему не нравится игра манкунианцев в нынешнем сезоне.

"Манчестер Юнайтед" занимает особое место в моем сердце. Но сейчас игра команды сравнима с сексом пожилого человека. Ты очень стараешься, но в результате у всех остается небольшое разочарование. Впрочем, "МЮ" вернется, так как это самый большой клуб в мире.

Когда я сказал о сексе в старости, то не имел в виду себя. Это просто метафора, потому что я...(усмехнулся)", - приводит слова Кантона OPTO.

После 18 туров "Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 25 очков. Отставание манкунианцев от зоны Лиги Чемпионов составляет семь очков.

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