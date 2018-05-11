Кантона потроллил "Реал"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона потроллил мадридский "Реал", затронув тему судейства в матчах Лиги Чемпионов с участием "сливочных".

"Затолкать зубную пасту обратно в тюбик - одна из самых сложных вещей в жизни. Но есть кое-что посложнее - заработать пенальти в ворота "Реала" в Лиге Чемпионов" - цитирует Кантона AS.

Стоит отметить, что в ответном полуфинальном матче ЛЧ между "Реалом" и "Баварией" арбитр не назначил очевидный пенальти за игру рукой Марсело в своей штрафной.

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