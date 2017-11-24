Кантона: "ПСЖ - это маленький клуб без истории"

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Кантона: "ПСЖ - это маленький клуб без истории"
Бывший нападающий сборной Франции Эрик Кантона подверг критике ПСЖ.

"Мне нравится как играет Пасторе, но он не часто выходит на поле. У ПСЖ есть два отличных игрока - Пасторе и Бен-Арфа, но они не играют. Пасторе это особенный футболист. Каждое его касание мяча приводит фанатов в восторг. Он играет за великую сборную Аргентины. Но за ПСЖ Хавьер не играет, так как это маленький клуб. Клуб с кучей денег и без истории", - приводит слова Кантона канал FullTimeDEVILS на YouTube.

Стоит отметить, что Кантона будучи футболистом в течение нескольких лет выступал за "Марсель", который является главным врагом ПСЖ.

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