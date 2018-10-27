Кантона раскритиковал игру "Манчестер Юнайтед"

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Кантона раскритиковал игру "Манчестер Юнайтед"Известный в прошлом французский футболист Эрик Кантона раскритиковал игру "Манчестер Юнайтед".

"Можно проигрывать игры, но при этом нужно рисковать.Команда проигрывает "Ювентусу", который владеет мячом 70% игрового времени на "Олд Траффорд". Вы представляете такое с Фергюсоном на тренерской скамейке? Я страдаю из-за этого. И я страдаю еще больше, когда вижу, как чудесно играют "горожане", - приводит слова бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Гари Невилл назвал самую большую проблему "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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