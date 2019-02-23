Кантона сравнил Сульшера с Гвардиолой

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Кантона сравнил Сульшера с Гвардиолой

Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона высказался об успехах Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера "красных дьяволов".

"Далеко не все бывшие футболисты способны стать тренерами. Для "Манчестер Юнайтед" очень важно иметь человека, который чувствует дух клуба, понимает его структуру. Сульшер как раз такой человек. Заметно, что в этом отношении он вдохновлён сэром Алексом Фергюсоном. Что-то похожее было между Йоханом Кройффом и Хосепом Гвардиолой в "Барселоне". Сульшер - духовный сын Фергюсона", - цитирует Кантона The Mirror.

Напомним, что "МЮ" объявил о назначении Сульшера 19 декабря 2018 года.

Под руководством норвежского специалиста манкунианцы провели 13 матчей, в которых команда одержала 11 побед, добыла 1 ничью и потерпела 1 поражение.

Не пропустите: Сульшер оценил шансы Лингарда и Мартиаля сыграть с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru

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