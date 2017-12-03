Кантона: "Только я мог привести "Манчестер Юнайтед" к победе в Премьер-лиге"

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Кантона: "Только я мог привести "Манчестер Юнайтед" к победе в Премьер-лиге"
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона уверен, что он мог бы привести манкунианцев к успеху в качестве тренера.

"Только я мог привести "Манчестер Юнайтед" к успехам после ухода Фергюсона. И никто другой, только я. Могу ли я вернуться в футбол? Нет, только если мне предложат возглавить "Манчестер Юнайтед". Но меня об этом не попросят. Возможно, именно поэтому они и не могут выиграть чемпионат Англии", - цитирует Tribalfootball Кантона. 

Напомним, что манкунианцы в последний раз становились чемпионами Англии в 2013 году.

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комментарии
Конь

Кантона почти Наполеон.

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