Кантона: "Возможно, в 2020 году Месси откроет свою инопланетную форму и из его шорт выпадет пара щупалец"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона высказался о капитане "Барселоны" Лионеле Месси.

"Что случится в наступающем году. Возможно, Месси откроет свою инопланетную форму и во время игры из его шорт выпадет пара щупалец. Люди не бывают настолько хороши. Уверен, что он не с нашей планеты", - приводит слова Кантона Manchester Evening News.

Напомним, что в 2019 году Месси завоевал "Золотой мяч", который стал шестым в его карьере.

В этом сезоне на счету аргентинца 15 голов и 9 ассистов в 18 матчах.

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