Кантона: "Возможно, в 2020 году Месси откроет свою инопланетную форму и из его шорт выпадет пара щупалец"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона высказался о капитане "Барселоны" Лионеле Месси.
"Что случится в наступающем году. Возможно, Месси откроет свою инопланетную форму и во время игры из его шорт выпадет пара щупалец. Люди не бывают настолько хороши. Уверен, что он не с нашей планеты", - приводит слова Кантона Manchester Evening News.
Напомним, что в 2019 году Месси завоевал "Золотой мяч", который стал шестым в его карьере.
В этом сезоне на счету аргентинца 15 голов и 9 ассистов в 18 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10