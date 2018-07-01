Кантона высмеял Неймара

1 Теги эрик кантонабразилиянеймар

Кантона высмеял Неймара

Известный в прошлом французский футболист Эрик Кантона высмеял нападающего сборной Бразилии Неймара, сравнив его с чемоданом.

"Это мой новый багаж, который я назвал Неймаром. Отчасти из-за цвета, но больше потому, что едва ты его касаешься, как он часами начинает крутиться. Кстати, Неймар, ты великолепный игрок и замечательный актёр. Но будь осторожен. Если тебя бьют по правому плечу, ты не должен плакать от боли, держась за левую щеку" - сказал Кантона в видеоролике, опубликованном в инстаграме.

 

My new luggage... #thecomissioneroffootball

Публикация от Eric Cantona (@ericcantona)

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