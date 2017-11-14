Кантона: "Я хочу видеть Бензема в сборной Франции"

Бывший нападающий сборной Франции Эрик Кантона считает, что нападающий "Реала" Карим Бензема должен быть вызван в национальную команду.

"Мы все хотим видеть в команде лучших игроков. Я хочу видеть Бензема в сборной Франции. И мне кажется, что не только я этого хочу", – цитирует Le Figaro Кантона.

Стоит отметить, что 29-летний Бензема не вызывался в сборную Франции с 2015 года, после того, как стал подозреваемым в шантаже полузащитника Матье Вальбуэна.

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