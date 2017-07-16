Канунников на следующей неделе станет игроком "Спартака"

Теги максим канунниковспартак москварубин

Канунников на следующей неделе станет игроком "Спартака"

Нападающий казанского "Рубина" Максим Канунников близок к переходу в "Спартак", сообщают российские СМИ.

"Красно-белые" заплатят за 26-летнего футболиста от 1 до 3 миллионов евро. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено на следующей неделе.

Канунников подпишет со "Спартаком" или четырёхлетний контракт, или соглашение по схеме "3+1". 

Не пропустите: "Спартак" не договорился с Баделем. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" объявил о трансфере Бильи

"Милан" объявил о трансфере Бильи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва 1 3
2 Зенит Санкт-Петербург 1 3
3 Краснодар 1 3
4 Уфа 1 3
5 Ахмат 1 3
6 Ростов 1 1
7 Урал 1 1
8 Рубин 1 0
9 Анжи 1 0
10 Арсенал Тула 0 0
11 Динамо Москва 0 0
12 Локомотив Москва 0 0
13 Спартак Москва 0 0
14 Амкар 1 0
15 Тосно 1 0
16 СКА Хабаровск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов