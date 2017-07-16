Канунников на следующей неделе станет игроком "Спартака"

Нападающий казанского "Рубина" Максим Канунников близок к переходу в "Спартак", сообщают российские СМИ.

"Красно-белые" заплатят за 26-летнего футболиста от 1 до 3 миллионов евро. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено на следующей неделе.

Канунников подпишет со "Спартаком" или четырёхлетний контракт, или соглашение по схеме "3+1".

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