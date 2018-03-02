Канунников определился со своим новым клубом

Известный форвард Максим Канунников, который сегодня официально покинул казанский "Рубин", определился со своим новым клубом, информирует Sport24.

Так, по словам агента 26-летнего нападающего Павла Андреева, его клиент продолжит карьеру в "СКА-Хабаровск". Армейцам футболист может достаться совершенно бесплатно, так как находится в статусе свободного агента.

Напомним, "Рубин" официально подтвердил расставание с Канунниковым. | soccernews.ru