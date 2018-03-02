Канунников определился со своим новым клубом

Теги максим канунниковрубинска хабаровск

Канунников определился со своим новым клубомИзвестный форвард Максим Канунников, который сегодня официально покинул казанский "Рубин", определился со своим новым клубом, информирует Sport24.

Так, по словам агента 26-летнего нападающего Павла Андреева, его клиент продолжит карьеру в "СКА-Хабаровск". Армейцам футболист может достаться совершенно бесплатно, так как находится в статусе свободного агента.

Напомним, "Рубин" официально подтвердил расставание с Канунниковым. | soccernews.ru

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