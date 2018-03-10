Канунников рассказал о своем решении перейти в "СКА-Хабаровск"

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Канунников рассказал о своем решении перейти в "СКА-Хабаровск"Нападающий "СКА-Хабаровска"  Максим Канунников рассказал о своем решении покинуть "Рубин".

Футболист сменил клуб минувшей зимой.

"Все нормально. Хотя, пришлось сразу перестраиваться на местное время, что было не так легко. С тренировочным процессом и требованиями Рината Билялетдинова я знаком, ребята тоже приняли меня хорошо, поэтому никаких проблем не было.

Мы очень долго перед этим разговаривали с Ринатом Саяровичем Билялетдиновым по телефону. Я очень хорошо знаю, как его профессиональный уровень, так и личные человеческие качества. Очень подкупает то, что он всегда открыто и прямо говорит то, что думает.

Откровенно говоря, для меня это было непростое решение. Однако, сейчас я полностью сконцентрирован на работе и думаю только о футболе. Никаких негативных мыслей у меня нет. У нас осталось только девять игр и мне очень хочется помочь команде как-то исправить положение. Календарь конечно не из простых, но пока есть шансы, мы должны выжимать максимум", - отметил он.

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