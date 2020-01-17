Канунников выбыл до конца сезона

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Канунников выбыл до конца сезона

Для полузащитника "Крыльев Советов" Максима Канунникова текущий сезон досрочно завершён, сообщает официальный сайт клуба.

28-летний футболист не поможет самарской команде весной из-за травмы, характер которой не указывается.

В этом сезоне Канунников сыграл за "Крылья" 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Крылья Советов" интересуются защитником "Локомотива". | http://soccernews.ru
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