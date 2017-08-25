Канунников: "Я не заслуживал вызова в сборную России"

Форвард казанского "Рубина" Максим Канунников рассказал о своём отношении к решению тренерского штаба сборной России не вызывать его в ряды национальной команды.

"Если говорить объективно, я не заслуживал вызова в сборную, потому что месяц был без игровой практики из-за травмы. Какая тут сборная? Поэтому никого разочарования. Мне сейчас надо набрать оптимальные кондиции. Буду готовиться дальше, чтобы завоевать место в сборной" - сказал Канунников.

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