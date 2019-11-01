Кануте назвал главную звезду "Тоттенхэма"
Бывший нападающий "Тоттенхэма" Фредерик Кануте высоко отозвался о действующем главном тренере "шпор" Маурисио Почеттино.
"Мне нравится его тренерский стиль, та агрессия, с которой игроки выходят на поле. В прошлом сезоне команда дошла до финала Лиги Чемпионов, и в этом большая заслуга Почеттино. Возможно, он главная звезда этой команды. И для меня большой сюрприз, почему лондонцы так неудачно начали новый сезон: уже вылетели из Кубка Англии, идут на 11-м месте в АПЛ... Надеюсь, что ребята исправят это положение", - сказал 42-летний малиец.
Кануте выступал за "Тоттенхэм" с 2003 по 2005 год, сыграл 71 матч и забил 18 голов.
Почеттино возглавляет "шпор" с 2014 года. Контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.
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