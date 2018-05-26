Капаррос покинул пост главного тренера "Севильи"

Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что в апреле 62-летний специалист сменил у руля "нервионцев" уволенного Винченцо Монтеллу и смог вывести команду в еврокубки.

Впрочем, Капаррос не уходит из структуры "Севильи" - теперь он будет ответственным за футбольную секцию андалусийского клуба.

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