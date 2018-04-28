Капаррос стал новым тренером "Севильи"

62-летний Хоакин Капаррос возглавил "Севилью".

Как сообщает официальный сайт клуба, испанец подписал контракт до конца текущего сезона.

Главная задача Капарроса - это попадание "Севильи" в Лигу Европы на следующий сезон.

Отметим, что Капаррос уже тренировал "Севилью" с 2000 по 2005 год.

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