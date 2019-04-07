Капаррос установил клубный рекорд "Севильи"

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Капаррос установил клубный рекорд "Севильи"

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Севилья" на выезде обыграла "Вальядолид" со счетом 2:0.

Главный тренер Хоакин Капаррос севильцев одержал с клубом 65-ю в Примере, что стало новым клубным рекордом. Специалист обошел прежнего рекордсмена Эленио Эрреру (64).

65-летний Капаррос тренировал "Севилью" с 2000 по 2005 годы, а затем вернулся в клуб в апреле прошлого года, сменив на этом посту Винченцо Монтеллу. В марте этого года Капаррос вновь возглавил клуб, став преемником Пабло Манчина.

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