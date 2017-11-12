Капелло: "Анчелотти обладает необходимым опытом, чтобы тренировать сборную Италии"

Теги италиякарло анчелоттифабио капелло

Капелло: "Анчелотти обладает необходимым опытом, чтобы тренировать сборную Италии"
Главный тренер "Цзянсу Сунин" Фабио Капелло заявил, что он не возглавит сборную Италии и считает идеальным кандидатом на этот пост Карло Анчелотти.

"Возглавить сборную? Я уже выполнил свой перед страной. Анчелотти сейчас находится в нужном возрасте и обладает необходимым опытом, чтобы тренировать сборную Италии", - приводит слова Капелло Football Italia.

Ранее сообщалось, что Анчелотти наряду с Антонио Конте и Луиджи Ди Бьяджо является кандидатом на замену нынешнему наставнику итальянцев Джампьеро Вентуры. Впрочем, у 58-летнего Анчелотти до конца этого сезона действует контракт с "Баварией".

Не пропустите: Италия определила трех кандидатов на замену Вентуре. | http://soccernews.ru

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