Капелло: "Барселона" рисковала, когда выпускала такой состав"

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал поражение "Барселоны" в матче с "Ливерпулем" в 1/2 финала Лиги чемпионов. Об этом информирует Sky Italia.

"Думаю, было рискованно выпускать такой состав. Коутинью не должен был выходить на поле. У него нулевой результат в гостевых играх.

Четвертый гол был нереальным. Это просто произведение искусства", - сказал Капелло.

По итогам двух матчей в финал Лиги чемпионов прошел "Ливерпуль".

Сегодня, 8 мая, состоится матч "Аякс" - "Тоттенхэм", в котором решится, кто сразится с мерсисайдцами в финале.

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