Капелло дал совет Аллегри по выбору нового клуба

Известный тренер Фабио Капелло поделился мнением о том, где может продолжить карьеру Массимилиано Аллегри.

"Он прекрасно подходит для "Баварии", однако я не знаю, как в Бундеслиге относятся к итальянским тренерам после Анчелотти.

АПЛ - увлекательная лига, в которой можно отлично поработать и обогатиться. На месте Аллегри я бы выбрал "Манчестер Юнайтед", - приводит слова Капелло Football Italia.

Напомним, что "Бавария" ищет нового тренера после отставки Нико Ковача. "МЮ" на данный момент возглавляет Уле Гуннар Сульшер, однако клуб под его руководством пока не показывает убедительной игры.

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