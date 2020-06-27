Капелло дал совет "Милану" по будущему Ибрагимовича
Бывший главный тренер "Милана" Фабио Капелло порекомендовал клубу не расставаться этим летом с нападающим Златаном Ибрагимовичем.
"Милан" должен удержать Златана. Им стоит сохранить его в составе, так как он является координационным центром команды", - цитирует Капелло Football Italia.
Напомним, что контракт 38-летнего шведа с "россонери" истекает по окончании нынешнего сезона, но в нём есть опция продления ещё на один год.
Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе, забил 4 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах, а сейчас восстанавливается после мышечной травмы.
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|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
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|Наполи
|26
|39
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|Милан
|27
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|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
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|12
|Сассуоло
|26
|32
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|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
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|Лечче
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