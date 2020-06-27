Капелло дал совет "Милану" по будущему Ибрагимовича

Бывший главный тренер "Милана" Фабио Капелло порекомендовал клубу не расставаться этим летом с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

"Милан" должен удержать Златана. Им стоит сохранить его в составе, так как он является координационным центром команды", - цитирует Капелло Football Italia.

Напомним, что контракт 38-летнего шведа с "россонери" истекает по окончании нынешнего сезона, но в нём есть опция продления ещё на один год.

Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе, забил 4 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах, а сейчас восстанавливается после мышечной травмы.

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