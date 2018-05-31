Капелло дал совет "Реалу" по новому тренеру

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Капелло дал совет "Реалу" по новому тренеру
Экс-наставник "Реала" Фабио Капелло заявил, что королевскому клубу стоит рассмотреть кандидатуру главного тренера "Челси" Антонио Конте.

"Преемником Зидана мог бы стать Гути. Но идеальным вариантом мне видится Конте. Он является единственным топ-тренером, который сейчас доступен. Сарри также свободен, но степень его свободы неизвестна. Хороший вариант также Покеттино", - приводит слова Капелло Sky Sport 24.

Напомним, что "Реал" покинул по собственному желанию главный тренер Зинедин Зидан.

Не пропустите: Официально: Зидан покидает "Реал". | http://soccernews.ru

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