Капелло: "Если "Ювентус" подпишет де Лигта, то чемпионская гонка в Серии А будет предрешена"

1 Теги ювентусматтейс де лигтаяксфабио капелло

Капелло: "Если "Ювентус" подпишет де Лигта, то чемпионская гонка в Серии А будет предрешена"

Известный итальянский тренер Фабио Капелло считает, что у "Ювентуса" не будет конкурентов в Серии А, если клуб купит у "Аякса" защитника Маттейса де Лигта.

"Де Лигт - лучший защитник. "Если "Ювентус" его подпишет, то чемпионская гонка в Серии А будет предрешена. Опять. И мы можем думать уже о следующем сезоне. С де Лигтом "Ювентус" сорвёт джекпот. Без него "Наполи" и "Интер" могут побороться. "Милан", "Рома" и "Лацио" из-за явных проблем не будут участвовать в чемпионской гонке", - приводит слова Капелло Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что трансфер 19-летнего голландца обойдётся "Ювентусу" в 70 миллионов евро.

Что касается условий личного контракта, то агент де Лигта настаивает на зарплате в размере 12 миллионов в год плюс бонусы.

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Комментарии

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Arsenal Fan
Arsenal Fan

Она и без Де Лигта предрешена.

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