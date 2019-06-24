Капелло: "Если "Ювентус" подпишет де Лигта, то чемпионская гонка в Серии А будет предрешена"
Известный итальянский тренер Фабио Капелло считает, что у "Ювентуса" не будет конкурентов в Серии А, если клуб купит у "Аякса" защитника Маттейса де Лигта.
"Де Лигт - лучший защитник. "Если "Ювентус" его подпишет, то чемпионская гонка в Серии А будет предрешена. Опять. И мы можем думать уже о следующем сезоне. С де Лигтом "Ювентус" сорвёт джекпот. Без него "Наполи" и "Интер" могут побороться. "Милан", "Рома" и "Лацио" из-за явных проблем не будут участвовать в чемпионской гонке", - приводит слова Капелло Corriere dello Sport.
Ранее сообщалось, что трансфер 19-летнего голландца обойдётся "Ювентусу" в 70 миллионов евро.
Что касается условий личного контракта, то агент де Лигта настаивает на зарплате в размере 12 миллионов в год плюс бонусы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17