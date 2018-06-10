Капелло: "Это не стечение обстоятельств, что позволил Головину дебютировать в сборной в 18 лет"
Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался о полузащитнике московского ЦСКА Александре Головине.
"Если я позволил Головину дебютировать за сборную в 18 лет, то это не стечение обстоятельств. Я увидел в нем хорошие качества и решил вызвать, чтобы проверить его на более высоком уровне. Я недавно посмотрел за его игрой, он оправдывает ожидания. Это креативный и техничный полузащитник, который также может забивать", - цитирует 71-летнего специалиста Juventus News 24.
Напомним, Манчини высоко отозвался об игре Головина. | soccernews.ru
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|Краснодар
|30
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|Зенит Санкт-Петербург
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|6
|Уфа
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|43
|7
|Арсенал Тула
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|Динамо Москва
|30
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|Ахмат
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|Рубин
|30
|38
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|Урал
|30
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|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
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|Анжи
|30
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|Тосно
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|СКА Хабаровск
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