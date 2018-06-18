Капелло: "Головин достоин "Ювентуса"

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался о перспективах полузащитника московского ЦСКА Александра Головина заиграть в туринском "Ювентусе", который заинтересован в его подписании.

"Головин достоин "Ювентуса". Он обладает стойкостью характера и достаточным уровнем. Проблема в том, что за пределами России у их игроков возникают проблемы с адаптацией. Пока за рубежом они не показывали того, что демонстрировали в России. Посмотрим на Головина", - цитирует 71-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Хомуха рассказал, за счет чего Головину удалось пробиться в основу ЦСКА. | soccernews.ru