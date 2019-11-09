Капелло: "Ибрагимович станет главным героем Италии, если вернётся в "Милан"
Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о возможном возвращении в "Милан" нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.
"Подписание Ибрагимовича - отличная сделка для "Милана". Он всё ещё способен усилить команду. Я хорошо его знаю. Уверен, если Златан вернётся в "Милан", он станет главным героем Италии", - цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что в декабре истекает контракт Ибрагимовича с "Гэлакси" и он может уйти в другой клуб на правах свободного агента.
38-летний швед выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, забил 56 голов в 85 матчах.
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