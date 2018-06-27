Капелло: "Испания должна быть осторожна"

Теги россияиспанияфабио капелло

Капелло: "Испания должна быть осторожна"

Известный тренер Фабио Капелло прокомментировал предстоящую игру между сборными России и Испании.

"На бумаге фаворит Испания, испанская команда сильнее. Но не стоит недооценивать сборную России, которая очень сильна физически и ментально. Самой сильной стороной российской команды, без сомнения, являются контратаки. Команда моего друга Фернандо Йерро должна быть осторожна.

Также Россия может играть позиционно и отправлять мяч на гиганта Артема Дзюбу. Хорошим ударом обладает Александр Головин, который дебютировал в сборной при мне, когда ему было 18 лет. Кроме Головина отмечу Александра Самедова, который является ключевым футболистом сборной России, и Юрия Газинского. Эти два неутомимых игрока дают Головину свободу действий.

Слабая сторона сборной России - центр защиты. Если испанцы будут играть быстро, они создадут россиянам множество проблем. Сергей Игнашевич хоть и является одним из лучших центральных защитников континента, но ему скоро исполнится 39 лет, а его партнер Илья Кутепов нестабилен.

Удивила ли меня сборная России? Немного да. Перед мундиалем россияне не выиграли ни одной из семи товарищеских игр" - приводят слова Капелло российские СМИ.

Читайте также: Топ-5 лучших игроков сборной России на групповом этапе ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Позорный матч в Волгограде: Япония вышла в плей-офф благодаря меньшему количеству карточек

Позорный матч в Волгограде: Япония вышла в плей-офф благодаря меньшему количеству карточек

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай 3 9
2 Россия 3 6
3 Саудовская Аравия 3 3
4 Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания 3 5
2 Португалия 3 5
3 Иран 3 4
4 Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция 3 7
2 Дания 3 5
3 Перу 3 3
4 Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия 3 9
2 Аргентина 3 4
3 Нигерия 3 3
4 Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия 3 7
2 Швейцария 3 5
3 Сербия 3 3
4 Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция 3 6
2 Мексика 3 6
3 Южная Корея 3 3
4 Германия 3 3
Группа G М О
1 Англия 2 6
2 Бельгия 2 6
3 Тунис 2 0
4 Панама 2 0
Группа H М О
1 Колумбия 3 6
2 Япония 3 4
3 Сенегал 3 4
4 Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов