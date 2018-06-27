Капелло: "Испания должна быть осторожна"

Известный тренер Фабио Капелло прокомментировал предстоящую игру между сборными России и Испании.

"На бумаге фаворит Испания, испанская команда сильнее. Но не стоит недооценивать сборную России, которая очень сильна физически и ментально. Самой сильной стороной российской команды, без сомнения, являются контратаки. Команда моего друга Фернандо Йерро должна быть осторожна.

Также Россия может играть позиционно и отправлять мяч на гиганта Артема Дзюбу. Хорошим ударом обладает Александр Головин, который дебютировал в сборной при мне, когда ему было 18 лет. Кроме Головина отмечу Александра Самедова, который является ключевым футболистом сборной России, и Юрия Газинского. Эти два неутомимых игрока дают Головину свободу действий.

Слабая сторона сборной России - центр защиты. Если испанцы будут играть быстро, они создадут россиянам множество проблем. Сергей Игнашевич хоть и является одним из лучших центральных защитников континента, но ему скоро исполнится 39 лет, а его партнер Илья Кутепов нестабилен.

Удивила ли меня сборная России? Немного да. Перед мундиалем россияне не выиграли ни одной из семи товарищеских игр" - приводят слова Капелло российские СМИ.

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