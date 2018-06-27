Капелло: "Испания должна быть осторожна"
Известный тренер Фабио Капелло прокомментировал предстоящую игру между сборными России и Испании.
"На бумаге фаворит Испания, испанская команда сильнее. Но не стоит недооценивать сборную России, которая очень сильна физически и ментально. Самой сильной стороной российской команды, без сомнения, являются контратаки. Команда моего друга Фернандо Йерро должна быть осторожна.
Также Россия может играть позиционно и отправлять мяч на гиганта Артема Дзюбу. Хорошим ударом обладает Александр Головин, который дебютировал в сборной при мне, когда ему было 18 лет. Кроме Головина отмечу Александра Самедова, который является ключевым футболистом сборной России, и Юрия Газинского. Эти два неутомимых игрока дают Головину свободу действий.
Слабая сторона сборной России - центр защиты. Если испанцы будут играть быстро, они создадут россиянам множество проблем. Сергей Игнашевич хоть и является одним из лучших центральных защитников континента, но ему скоро исполнится 39 лет, а его партнер Илья Кутепов нестабилен.
Удивила ли меня сборная России? Немного да. Перед мундиалем россияне не выиграли ни одной из семи товарищеских игр" - приводят слова Капелло российские СМИ.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Бельгия
|2
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|4
|Панама
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3