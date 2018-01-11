Капелло: "Конфликт между Конте и Моуринью? они оба не в своем уме"

Известный итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал конфликт между наставниками "Челси" Антонио Конте и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

"Конте не понимает с кем связался. Они оба не в своем уме. Никогда не подозревал, что это может зайти так далеко. Моуринью знает, как использовать подобные ситуации. Он отвлекает тем самым внимание от своей команды. Мы помним, как он стоял на коленях на газоне, как бежал вдоль поля. Я думаю, что он нервничает из-за большого отставания своей команды от "Манчестер Сити", - приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

Напомним, что Конте и Моуринью в последние дни регулярно обмениваются взаимными оскорблениями.

Не пропустите: Моуринью хочет "насолить" Гвардиоле на трансферном рынке. | http://soccernews.ru