Капелло может возглавить сборную Италии

Теги италияцзянсу сунинфабио капелло

Капелло может возглавить сборную Италии

Новым главным тренером сборной Италии может стать наставник "Цзянсу Сунин" Фабио Капелло, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, руководство итальянской федерации футбола рассматривает кандидатуру Капелло в качестве замены нынешнему тренеру Джампьеро Вентуры.

Напомним, что под руководством Вентуры итальянцы заняли второе место в своей группе в отборочном турнире Чемпионата Мира-2018 и теперь сыграют в стыковых матчах за путевку на мундиаль.

Стоит отметить, что 71-летний Капелло возглавил "Цзянсу Сунин" минувшим летом, а его зарплата составляет 10 миллионов евро.

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