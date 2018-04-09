Капелло: "На данный момент в Италии нет игроков, которые способны решать исход матчей"

Известный тренер Фабио Капелло высказался о проблемах итальянского футбола.

"Мы все - хорошие тренеры, когда у нас есть игроки самого высокого уровня. С посредственными игроками трудно добиться успеха. На данный момент в Италии нет высококлассных игроков, нет лидеров, игроков, которые способны решать судьбу матчей", - цитирует 71-летнего специалиста Marca.

Напомним, Капелло завершил тренерскую карьеру. | soccernews.ru