Капелло назвал аспект игры, в котором Влахович намного лучше Лукаку

Фото: инстаграм Влаховича\Автор неизвестен

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об отличиях между форвардом "Ювентуса" Душаном Влаховичем и нападающим "Челси" Ромелу Лукаку.

"Лукаку отлично подходил контратакующему стилю Конте в "Интере", засчёт этого у него было много пространства. Благодаря своей скорости и физической мощи он продавливал защитников в Серии А. "Челси" играет в совершенно другом стиле с короткими пасами, которые не совсем подходят Лукаку.

Несмотря на то, что Влахович не настолько силён физически, в техническом плане он гораздо лучше Лукаку", – сказал итальянский специалист.

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