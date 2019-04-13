Капелло назвал двух фаворитов Лиги Чемпионов

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Капелло назвал двух фаворитов Лиги Чемпионов

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло выделил две команды, которые, по его мнению, являются фаворитами на победу в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Манчестер Сити" и "Ювентус". Но "горожане" в важных матчах Лиги Чемпионов не играют так, как в АПЛ. А туринцы могут оступиться в противостоянии с "Аяксом", который никого не боится", - приводит слова Капелло Mundo Deportivo.

Напомним, что в первых матчах 1/4 финала ЛЧ "Сити" уступил "Тоттенхэму" со счётом 0:1, а "Ювентус" сыграл вничью с "Аяксом" - 1:1.

В случае выхода в следующую стадию турнира команды Хосепа Гвардиолы и Массимилиано Аллегри сыграют между собой.

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