Капелло назвал двух наиболее достойных игроков, не получивших "Золотой мяч"

Теги фабио капеллопаоло мальдиниандрес иньеста

Капелло назвал двух наиболее достойных игроков, не получивших "Золотой мяч"Известный итальянский тренер Фабио Капелло назвал двух наиболее достойных игроков, не получивших "Золотой мяч".

"Паоло Мальдини и Андрес Иньеста - это два игрока, которые должны были получить "Золотой мяч", как никто другой, но так и не выиграли его. Они оба сделали достаточно, чтобы получить эту награду", - приводит слова 71-летнего специалиста sport.es.

Напомним, Иньеста прокомментировал ничью в Эль Класико. | soccernews.ru

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