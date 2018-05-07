Известный итальянский тренер Фабио Капелло назвал двух наиболее достойных игроков, не получивших "Золотой мяч".

"Паоло Мальдини и Андрес Иньеста - это два игрока, которые должны были получить "Золотой мяч", как никто другой, но так и не выиграли его. Они оба сделали достаточно, чтобы получить эту награду", - приводит слова 71-летнего специалиста sport.es.

Напомним, Иньеста прокомментировал ничью в Эль Класико. | soccernews.ru