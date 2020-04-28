Капелло назвал единственный испанский клуб, который не разрушит пандемия коронавируса

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло порассуждал о том, какое влияние пандемия коронавируса окажет на испанские клубы.

"Я считаю, что только "Реал" из испанских клубов не будет разрушен пандемией. "Барселона" и "Атлетико" сильно пострадают. Также нынешняя ситуация отразится на трансферном рынке, который изменится коренным образом. В последнее время за игроков платили абсурдные деньги, но теперь всё вернётся к более рациональным суммам", - приводит слова Капелло Marca.

Напомним, что 73-летний итальянец дважды возглавлял "Реал" - в сезонах 1996/97 и 2006/07. В обоих случаях он выигрывал со "сливочными" чемпионство в Примере.

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