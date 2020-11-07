Капелло назвал главную причину неудач российских команд в еврокубках
Бывший наставник сборной России Фабио Капелло порассуждал о том, почему клубы РПЛ проваливаются на евроарене.
"Проблема российских клубов в том, что их уровень недостаточно высок, чтобы конкурировать на высоком уровне в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Чтобы хорошо играть и добиваться успеха с французами, немцами, испанцами, у тебя должны быть игроки хорошего качества. Я думаю, что российские игроки хороши, но их проблема в том, что все они играют дома против российских команд. И это негативно влияет на них. Вот это главная причина", - сказал Капелло.
Напомним, что российские команды в текущем еврокубковом сезоне не одержали ни одной победы в 12 матчах.
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