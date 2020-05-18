Капелло назвал идеальный клуб для Холанда

Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о том, какой клуб больше всего подошёл бы нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.

По словам именитого наставника, идеальная команда для 19-летнего норвежца - "Ливерпуль".

Капелло считает, что звёздный форвард заиграл бы в АПЛ, а рулевой "красных" Юрген Клопп смог бы раскрыть ещё сильнее его талант.

Холанд после январского перехода в "Боруссию" забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 12 матчах. Его рыночная стоимость - 72 миллиона евро.

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