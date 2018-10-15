Капелло назвал игрока, которого бы он подписал в "Реал"

Теги реал мадридфабио капелломауро икарди

Капелло назвал игрока, которого бы он подписал в "Реал"Известный итальянский тренер Фабио Капелло назвал игрока, которого бы он подписал в мадридский "Реал".

"Я - поклонник Икарди. Если бы я сейчас был в "Реале", я бы подписал его немедленно. Он специалист по игре в штрафной площади, как и Криштиану Роналду в последние годы. Он - игрок, который предвидит и чувствует гол. Он знает, как двигаться в штрафной и взаимодействовать с партнерами. Если доставить мяч в штрафную площадь в трех случаях, во всех из них он нанесет удар по воротам", - цитирует 72-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

Напомним,  Лопетеги просит Переса подписать своего бывшего подопечного по сборной Испании. | soccernews.ru

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