Капелло назвал игрока, который напоминает ему Пирло

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Капелло назвал игрока, который напоминает ему ПирлоГлавный тренер китайского "Цзянсу Сунин" Фабио Капелло назвал игрока, который напоминает ему чемпиона мира 2006-го года в составе сборной Италии Андреа Пирло.

"Когда у вас есть такой игрок, как Пьянич, все становится намного проще. Он игрок, который хорошо двигается без мяча и обладает отличной техникой. Он - единственный игрок, который в некоторой мере напоминает мне Пирло", - цитирует 71-летнего специалиста Squawka.

Напомним, "Ювентус" отказался от многомиллионного обмена Дибалы на Мхитаряна. | soccernews.ru

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