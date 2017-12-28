Капелло назвал игрока, который напоминает ему Пирло

Главный тренер китайского "Цзянсу Сунин" Фабио Капелло назвал игрока, который напоминает ему чемпиона мира 2006-го года в составе сборной Италии Андреа Пирло.

"Когда у вас есть такой игрок, как Пьянич, все становится намного проще. Он игрок, который хорошо двигается без мяча и обладает отличной техникой. Он - единственный игрок, который в некоторой мере напоминает мне Пирло", - цитирует 71-летнего специалиста Squawka.

Напомним, "Ювентус" отказался от многомиллионного обмена Дибалы на Мхитаряна. | soccernews.ru