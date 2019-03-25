Капелло назвал лучших игроков, с которыми он работал

3 Теги фабио капеллороналдомарко ван бастенпаоло мальдини

Капелло назвал лучших игроков, с которыми он работал

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло перечислил лучших футболистов, которых ему довелось тренировать.

"Возможно, лучшим был Марко Ван Бастен. Но также не могу не отметить бразильца Роналдо. Ещё были два уникальных защитника - Мальдини и Барези", - приводит слова Капелло Сalciomercato.

72-летний итальянец в течение карьеры возглавлял "Милан", "Реал", снова "Милан", "Рому", "Ювентус", снова "Реал", сборную Англии, сборную России и "Цзянсу Сунин".

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Комментарии

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artempavlov

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Mutaloff
Mutaloff

Он же забыл главного забивалу всея Руси-Александра Кержакова!

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Карыч
Карыч

Да он его и не знал, а потом ещё и забыл. Он сборной России из Италии руководил.

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